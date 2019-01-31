В Ташкенте родители пытались продать 3-месячного ребенка

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкенте родителей при попытке продать своего ребенка за 300 долларов. Об это сообщил kun.uz, ссылаясь на Генпрокуратуру.

«Сотрудниками Ташкентского городского управления Департамента совместно с сотрудниками Управления внутренних дел проведены оперативные мероприятия, в ходе которых граждане П.Г. и Г.П. были задержаны с вещественными доказательствами при получении 300 долларов за продажу своего 3-месячного ребенка гражданину Н.И. в массиве А.Югнакий в М.Улугбекском районе», – говорится в сообщении.

По данному факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.