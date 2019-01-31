Строительство второй трехуровневой эстакады в Душанбе будет завершено до конца этого года

CA-NEWS (TJ) - Строительство второй трехуровневой эстакады в городе Душанбе будет завершено до конца этого года, заявил на встрече с журналистами первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода.

«Эту эстакаду должны были построить за два года, то есть строительство планировалось завершить в 2020 году, но президент страны поручил завершить строительство к концу 2019 года», – пояснил М.Зувайдзода.

«Мы стараемся исполнить поручение президента. Нами выполнены работы, касающиеся нас, то есть освободили дорогу от деревьев, перенесли памятник Абуали ибни Сино. Контроль строительства эстакады осуществляется постоянно», – добавил вице-мэр.

Трехуровневая эстакада будет построена в рамках реализации проекта по «Улучшению состояния региональной автотрассы Душанбе-Турсунзаде, участка дороги от памятника Абуали ибн Сино до западных ворот города Душанбе», сообщает АП.

Напомним, реализация аналогичного проекта была начата в конце июля 2016 года китайской компанией «Синьцзян-Бейсиньская группа по строительству дорог и мостов» (Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co, Ltd) в 82-м микрорайоне Душанбе.

Данная компания стала победителем тендера по отбору подрядчика для строительства трехуровневой развязки на кольцевом пересечении дорог в 82-м микрорайоне столицы, предложив выполнить указанные работы почти за $25 млн.

На реализацию проекта строительства первой трехуровневой эстакады в 82-м микрорайоне Европейский банк реконструкции и развития предоставил Таджикистану кредит в размере $35 млн., а также техническую помощь в объеме $3 млн.