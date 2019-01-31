Узбекские дипломаты в Москве помогли гражданке Узбекистана вернуть ребенка

CA-NEWS (UZ) - История Зухры Бобокуловой и ее сына Искандара Бобокулова похожа на сюжет из кинофильма с хорошим финалом. Это стало возможным благодаря усилиям сотрудников Консульского отдела Посольства Узбекистана в России, сообщило ИА "Жахон".



Все началось с того, что 15 января при проверке квартиры, где проживала З.Бобокулова со своим с семимесячным ребенком, сотрудники московской полиции обнаружили отсутствие у младенца каких-либо документов, свидетельствующих о его рождении. К тому же, регистрация по месту пребывания у нашей соотечественницы была просрочена. В результате представители правоохранительных органов оштрафовали Зухру на 5000 рублей, а ребенка забрали как не имеющего документов о принадлежности к матери и поместили в Детскую городскую клиническую больницу имени Г.Н.Сперанского.

З.Бобокулова обратилась в Консульский отдел посольства Республики Узбекистан в России с просьбой оказать содействие в возвращении ребенка. Сотрудникам посольства быстро удалось выяснить, что женщина при выписке из роддома не получила медицинскую справку о рождении, так как не смогла представить необходимые документы. Более того, спустя некоторое время родильное отделение, где появился на свет малыш, было ликвидировано, что еще более осложнило получение справки. Если бы не вмешательство и содействие представителей дипмиссии, маленького Искандара из-за отсутствия документов могли бы полностью изъять у матери и поместить в детский дом.

На протяжении десяти дней сотрудники Консульского отдела неоднократно встречались с представителями органов опеки, больницы, где находился И.Бобокулов, вели поиск документов в архивах. Наконец, после долгих усилий удалось отыскать в архиве документы о рождении ребенка. Следующим этапом стало оформление первичной медицинской справки о рождении. Это позволило получить для Искандара свидетельство о рождении в отделе ЗАГС. Собрав все документы, представители Посольства провели очередную встречу с сотрудниками отдела опеки и добились получения предписания администрации больницы о необходимости возвращения ребенка.

Наконец, 28 января работники Консульского отдела вместе с Зухрой Бобокуловой прибыли в Детскую городскую клиническую больницу имени Г.Н.Сперанского. Здесь, после предоставления всех необходимых документов, администрация клиники вернула ребенка матери.

– Боялась, что больше не увижу сына, – сообщила в интервью ИА «Дунё» сама Зухра Бобокулова. – Но, благодаря активным усилиям нашего посольства, получилось вернуть ребенка. Наши дипломаты оказали мне огромное содействие, добились оформления всех необходимых документов, решили все проблемы. Я сама не смогла бы добиться получения документов из родильного отделения, которое уже закрылось. Если бы не сотрудники Консульского отдела нашей дипмиссии, моего ребенка могли бы отдать в детдом. Я благодарна посольству за реальную помощь, которую оно оказывает соотечественникам.

Как сообщили дипломаты, Зухре Бобокуловой и ее сыну уже оформлены сертификаты о возвращении на родину. Семья скоро вернется в Узбекистан к родным и близким.