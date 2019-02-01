Туркменские спецслужбы используют оборудование немецкой компании Rohde&Schwarz, - расследование

CA-NEWS (TM) - Туркменские спецслужбы возможно используют оборудование, поставленное немецкой компанией Rohde & Schwarz.

Как утверждают источники Радио Азатлык в туркменском правительстве и в самой компании Rohde & Schwarz, немецкая фирма поставляет Министерству обороны и Министерству связи Туркменистана телекоммуникационное оборудование, которое может быть использовано в целях отслеживания и блокирования вебсайтов, а также выявления интернет-пользователей, пытающихся обойти блокировку. Кроме того, как утверждают источники Азатлыка, оборудование Rohde & Schwarz возможно используется для прослушки телефонных разговоров и блокирования систем обмена текстовыми сообщениями по мобильной связи.

В штаб-квартире Rohde & Schwarz в Мюнхене не подтвердили и не опровергли информацию о том, что их оборудование возможно используется в целях слежки за гражданами Туркменистана. При этом представитель компании по Центральной Азии Виктория Герасимова заявила, что компания «уже давно не поставляет оборудование в Туркменистан». Источник Азатлыка не исключает вероятности, что компания Rohde & Schwarz может и не знать о том, что их оборудование и экспертные знания используются в Туркменистане.

Оборудование используется через две частные компании, занимающиеся в сфере телекоммуникаций. По утверждению нашего источника, одна из этих фирм, владельцем которой является бывший сотрудник спецслужб, контролируется непосредственно Министерством нацбезопасности Туркменистана. Эта фирма осуществляет техническую работу по слежке, используя при этом оборудование, приобретённое у Rohde & Schwarz. Взамен этого фирма получает контракты у государственных компаний Туркменистана на разработку вебсайтов, программного обеспечения, информационное обслуживание. Другая фирма, по словам источника, находится в ведении аппарата президента Туркменистана и также получает контракты от государственных структур, - передает Азатлык.

С помощью оборудования и экспертных знаний, как утверждает источник Азатлыка, эти частные компании следят и собирают информацию из голосовых разговоров, переписки между пользователями Интернета.

Напомним, что в Туркменистане заблокированы все сайты независимых средств массовой информации, в том числе сайт Радио Азатлык. Заблокированы такие социальные сети, как Facebook, YouTube, Twitter VKontakte, а также мессенджеры WahtsApp, Telegram, Viber, Signal. Для доступа к заблокированным сайтам и мессенджерам, туркменистанцы используют VPN и прокси сервисы. По утверждениям источника Радио Азатлык, спецслужбы Туркменистана научились выявлять граждан, пользующихся и VPN сервисами.

В письменном ответе на запрос Азатлыка о поставках оборудования представитель компании по общественным связям Симон Кнайфл заявила, что «Rohde & Schwarz в принципе не раскрывает информацию о своей возможной бизнес деятельности». Он также отметила, что Rohde & Schwarz «соблюдает все соответствующие законы и регламенты», касающиеся экспорта.

25 июня 2018 года Human Rights Watch, со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Туркменистан был заинтересован в технологиях мониторинга и блокирования сотовой и спутниковой связи, а также ограничения доступа в интернет. В своём открытом обращении правозащитная организация потребовала от немецкой фирмы раскрыть детали сделки с Туркменистаном. Но ответа так и не последовало, - говорится в сообщении.