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  1 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге жительницу Узбекистана обокрали при помощи ножниц

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге в отдел полиции 30 января обратилась гражданка Узбекистана 32-лет и сообщила, что 29 января на неё напали неизвестные и ограбили. Об этом сообщили петербургские СМИ.

Выяснилось, что нападение произошло на Муринском проспекте Выборгского района Петербурга. Двое мужчин приблизились к женщине и стали угрожать ей ножницами, при этом требуя деньги. Потерпевшей пришлось отдать 800 рублей ($12), банковскую карту и мобильный телефон. После этого злоумышленники скрылись.

Сейчас в отношении неизвестных возбуждено уголовное дело. Грабителей ищут сотрудники правоохранительных органов.

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