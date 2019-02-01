Мэрия Душанбе обещает решить вопрос с долгостроем до середины текущего года

CA-NEWS (TJ) - Мэрия города Душанбе обещает решить вопрос долгостроя и заселения не сданных госкомиссии жилых домов в столице до июля текущего года, сообщила Авеста.



Как сообщил журналистам первый вице-мэр города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода, в прошлом году в столице было сдано в эксплуатацию 218 тыс. кв.м. жилых и торговых площадей, что на 11,6 % больше чем в 2017 году.

Речь на пресс-конференции, также шла о заселенных новостройках, не принятых государственной приемочной комиссией.

«В адрес мэрии поступают много жалоб от горожан в связи с неудобствами, возникшими у владельцев квартир в новостройках возведенных отдельными фирмами. Отчасти это связано с отсутствием «госприемки». Учитывая эти обращения, администрация столицы дало указание соответствующим организациям принять все меры для разрешения проблемы», – отметил Махмадсаид Зувайдзода.

По его словам, согласно установленным правилам и нормам здание может быть сдано в эксплуатацию только после положительного решения приемочной госкомиссии, которая, в свою очередь, при выносе решения учитывает все аспекты, и если жилое здание не соответствует установленным требованиям, то госкомиссия его не принимает и указывает застройщику на недостатки и причины отказа в приемке.

Также представитель столичной мэрии сетовал на пробелы в законодательстве, которые иногда приводят к недопониманию между «пайщиками» и компанией застройщиком.

«Граждане заключают договора с строительной компанией, и выплачивают первоначальный взнос наличными, что впоследствии сказывается на самих пайщиков, если дело доходит до спора или тяжбы. Если бы оплата проводилась бы через банковскую систему, то и защитить права собственника было бы намного проще», – подчеркнул вице-мэр.

По его словам, в настоящее время мэрии работает над решением данной проблемы, и ситуация с приемкой домов госкомиссией будет решена до конца июля текущего года.