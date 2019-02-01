Уроженец Таджикистана в Европейском суде отсудил у России 7500 евро за незаконный арест

CA-NEWS (TJ) - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 29 января на основе жалоб уроженца Таджикистана Хуршеда Мардоншоева и выходца из Азербайджана Эмиля Алимурадова признал существующую российскую систему судебного контроля за содержанием выдворяемых иностранцев в спецучреждениях неэффективной. Об этом сообщил портал Ахбор.

Как сообщает российское Агентство правовой информации (АПИ), по решению Европейского суда, Российская Федерация должны выплатить компенсации в размере 15 тысяч евро Эмилю Алимурадову. Страдания Хуршеда Мардоншоева Европейский суд оценил в 7500 евро. Хуршед Мардоншоев в 2014 году семь месяцев провел в специзоляторе для мигрантов, подлежащих выдворению из РФ, но в конце был отпущен, а исполнительное производство по его делу было прекращено.Незаконно находящиеся в России иностранцы, лица без гражданства или не имеющие никаких документов получили шанс на легализацию.

В ЕСПЧ заявители утверждали, что власти недобросовестно вели разбирательство о выдворении. Кроме того, они жаловались на плохие условия содержания в спецучреждении для нелегальных мигрантов, находящемся в Красном селе под Санкт-Петербургом. Так, вместе с Эмилем Алимурадовым в 17-метровой камере находилось до 16 арестантов.

Представители России в Европейском суде отрицали невыносимые условия в изоляторе: Хуршед Мардоншоев и еще три лица были помещены в камеру площадью 27 кв. метров, каждый имел отдельное спальное место, санузел отделялся стеной.

Однако ЕСПЧ признал существующую российскую систему судебного контроля за содержанием выдворяемых иностранцев в спецучреждениях неэффективной.

Также страсбургские служители Фемиды признали условия содержания Эмиля Алимурадова унижающими человеческое достоинство. В сумме Россия должна ему выплатить компенсацию причиненного морального вреда в размере 15 тысяч евро. Страдания Хуршеда Мардоншоева Европейский суд оценил в 7,5 тысячи.