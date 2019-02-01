В Дагестане в торговом центре произошел пожар

CA-NEWS (CA) - В торговом центре в дагестанском Кизляре произошел пожар, площадь возгорания — ​8 тыс. кв. м., сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города. ​

Огнем, по данным собеседника агентства в местной администрации, охвачено все трехэтажное здание ТЦ «Планета люкс». Об этом же свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, которые в социальных сетях выкладывают очевидцы.

В республиканском главке МЧС «РИА Новости» сообщили, что пострадавших, по предварительным данным спасателей, пока нет.

Пожар произошел около 7:30 мск. В 8:50 мск «РИА Новости» со ссылкой на аварийные службы уже сообщило о его локализации.