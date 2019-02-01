В Алматы проходит форум по цифровизации с участием глав правительств ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 1 февраля собрались главы правительств ЕАЭС, чтобы обсудить вопросы цифровизации. Тема форума: «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0». Посвящен он инновационной экосистеме Евразии, передает Zakon.kz.

«Цифровая трансформация содержит в себе серьезный потенциал для экономического роста стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), до 1% в год», - заявил председатель Коллегии ЕАЭС Тигран Саркисян на ежегодном форуме.

«Опасно, если страны будут пытаться двигаться врознь, это будет создавать барьеры и препятствия для наших общих рынков, это будет бить по бизнесу, потому что он может столкнуться с ограничениями на общем рынке, которые имеют технологический характер», - отметил Саркисян.

По его словам, внедрение стандартов – трудоемкая тема, потребует совместных усилий. Главы государств уже поручили комиссии разработать механизмы, как будут реализовывать совместные проекты.

Цифровизация, по словам Саркисяна, не есть автоматизация существующих бизнес-проектов. Потому что меняет хозяйственный уклад, формируются новые межотраслевые цифровые платформы, которые меняют логику старой экономики. Цифровые технологии убирают ненужных посредников и создают абсолютно новую экосистему, одновременно это является элементом глобального тренда, когда основным бизнес-процессом является не производство товаров, а производство новых знаний, что лежит в основе быстрой цифровизации.

Известно, что в форуме принимают участие главы правительств стран – участниц ЕАЭС, международные эксперты в сфере информационных технологий, представители международных организаций, политики, ученые, бизнесмены, которые соберутся на одной площадке для обсуждения создания и развития единой инновационной экосистемы Евразии, призванной раскрыть технологический потенциал стран.

В этом году спикерами форума выступят основатели крупнейших IT-компаний, руководители международных IT-технопарков и более 50 представителей технологической индустрии США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.

В рамках форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0." пройдет пленарная сессия с участием премьер-министров Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и вице-премьера Армении, а также международных экспертов.

Участники обсудят перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, обменяются опытом по вопросам продвижения и поддержки стартап-компаний и молодых специалистов в сфере IT.

Помимо этого, программа Форума включает в себя проведение пяти панельных сессий, посвященных цифровой повестке ЕАЭС, инновационной экосистеме, Индустрии 4.0, достижению устойчивого развития (с участием представителей ООН) и цифровизации МСБ.

Главная цель Форума – выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность.