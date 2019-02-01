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  1 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии выбрали нового спикера парламента
Предыстория: В Монголии парламент досрочно освободил от должности своего спикера

CA-NEWS (MNG) - Исполнительная комиссия Монгольской народной партии 31 января поддержала кандидатуру депутата парламента Гомбожавын Занданшатара на пост председателя ВГХ (Великого Государственного Хурала — ВГХ), сообщает ARD.

1 февраля Занданшатар был избран спикером парламента Монголии, набрав 95,2% голосов.

Г.Занданшатар являлся руководителем секретариата кабинета. Он был назначен на эту должность премьер-министром Монголии У. Хурэлсухом.

Г.Занданшатар, который также является экс-министром иностранных дел, родился в аймаке Баянхонгор в 1970 году и трижды избирался в качестве члена парламента.

Напомним, 29 января парламент Монголии снял с должности своего спикера М. Энхболда. В последние месяцы несколько сессий Великого государственного хурала Монголии были отложены из-за бойкота почти 40 депутатов, недовольных действиями спикера. Кроме того, М.Энхболду была представлена петиция с требованием уйти с поста, подписанная 38 депутатами.

Ранее в этом месяце парламент Монголии внес поправки в проект постановления о сессии парламента. Эта поправка, инициированная президентом Х.Баттулгой, дала возможность большинству депутатов проголосовать за отставку спикера.

Гомбожавын Занданшатар — монгольский политический и государственный деятель, член Великого государственного хурала Монголии и экс-министр иностранных дел Монголии. Женат, двое детей.

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1996—1998 — глава Управления иностранной валюты Сельскохозяйственного банка, начальник отдела кредитования и монетарной политики Сельскохозяйственного банка.

1998 — менеджер по подготовке кадров Банка Монголии.

2000—2003 — замдиректора Хан-банка.

2003—2004 — замминистра сельского хозяйства.

2004—2012 — депутат Великого Государственного Хурала.

12 ноября 2009 — 17 августа 2012 — министр иностранных дел Монголии.

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