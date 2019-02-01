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  1 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан прекращает финансирование науки

CA-NEWS (TM) - Туркменистан заявляет, что прекратит финансирование Академии наук страны, поскольку надеется укрепить экономику и сберечь деньги на фоне продолжающегося спада в энергетическом секторе. Государственное финансирование Академии наук будет прекращено постепенно в течение трех лет.

Поддержки государства лишатся 26 научно-исследовательских институтов и Государственная служба сейсмологии. В состав Академии наук Туркменистана входит также Высшая аттестационная комиссия Туркменистана, 17 высших школ, 2 медицинских исследовательских центра, 1 библиотека и 2 типографии.

Туркменская Академия наук уже была однажды ликвидирована в период правления бывшего президента страны Сапармурада Ниязова в 1998 году, и несколько лет работала на общественных началах. В июне 2009 года указом Гурбангулы Бердымухаммедова она была восстановлена в полном объеме.

Академия наук Туркменистана была основана в 1951 году в Ашхабаде на базе Туркменского филиала АН СССР.

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