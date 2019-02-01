Мирзиёев: Настало время отменить должность «махалла посбони», которые были «ушами» СНБ

CA-NEWS (UZ) - На расширенном селекторном заседании Совета безопасности при президенте Узбекистана, прошедшем 10 января, президент Шавкат Мирзиёев назвал неудовлетворительной работу МВД и заявил, что должность «посбонов» в махаллях будет ликвидирована. Об этом сообщает centralasian.org.



В ходе своего выступления на селекторном заседании президент Мирзиёев заявил, что в течение последних пятнадцати лет система МВД Узбекистана «ослаблялась со стороны одной всеми известной организации» и подчеркнул о необходимости проведения кардинальных реформ в органах внутренних дел.

«Мы покончим с посбонами (стражи – Ред.). Они были «ушами» той организации. Вместо этого, мы создадим полноценный штат помощника (участкового инспектора МВД)», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Прослушав аудиозапись, сделанную на заседании Совета безопасности, можно понять, что, говоря о «той организации», президент имел ввиду Службу национальной безопасности, которая в марте 2018 года была преобразована в Службу государственной безопасности.

Отметим, что общественная структура «Махалла посбони» была создана в марте 2014 года на основании постановления правительства.

Согласно постановлению Кабмина республики №497 от 3 июля 2018 года, к махаллям с населением более 2 тысяч человек прикреплены 4 махаллинских посбона, а к махаллям с населением более 12 тысяч человек – 18 махаллинских посбонов.

Как было заявлено на состоявшемся расширенном заседании Совета безопасности при президенте Узбекистана, в настоящее время в каждой из 9 756 махаллей работают по меньшей мере по четыре махаллинских посбонов.

Как сообщил 31 января источник в МВД республики, документ об отмене должности «махалла посбони» и создании вместо него должности помощника участкового инспектора уже подготовлен и направлен на правовую экспертизу.

Вместе с тем, на расширенном заседании Совета безопасности Шавкат Мирзиёев сообщил, что на должность «участкового инспектора и его помощника» будут брать бывших спортсменов, покинувших большой спорт. Впоследствии они должны будут обучиться на двухгодичных курсах, которые планируют создать при Юридическом институте.

В своем выступлении президент раскритиковал существовавшую до сегодняшнего дня в МВД республики систему приема кадров на работу.

«Такая система никуда не годится. Человека целый год мытарили, обещая взять на работу. Наводили справки о его отце, матери, но в конечном итоге все равно не брали на работу. У них была одна цель – взять на работу своего знакомого. Только дураков принимали на работу. Чем глупее был человек, тем ему легче было устроиться на работу. Но теперь мы покончим с подобной системой», – заявил Мирзиёев.