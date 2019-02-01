Топ-10 самых богатых людей мира по версии Bloomberg

- Азия и мир, экономика
- 13:47, 01 февраля 2019
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CA-NEWS (CA) - Эксперты агентства Bloomberg 1 февраля опубликовали новый Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывает состояние самых богатых в мире людей.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.
1 место. Джефф Безос
Его состояние оценивается в $142 млрд.
Джефф Безос — американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.
2 место. Билл Гейтс
Его состояние: $95,8 млрд.
Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.
До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.
Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
3 место. Уоррен Баффет
Состояние: $84,9 млрд.
Уоррен Баффетт — американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов. Крупнейший благотворитель в истории человечества.
В июне 2010 г. Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 100% своего состояния, или около $97 млрд, пяти благотворительным фондам.
Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.
4 место. Бернар Арно
Состояние: $76,6 млрд.
Бернар Арно — французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
Бернар Арно долгие годы является одним из богатейших людей Франции.
Сейчас бизнесмен активно вкладывает средства в интернет-предприятия, несмотря на то что эти инвестиции для него пока не слишком прибыльны.
Он утверждает, что занимается своим бизнесом не ради денег.
5 место. Марк Цукерберг
Состояние: $65,6 млрд.
Марк Эллиот Цукерберг — американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.
Руководитель компании Facebook Inc.
6 место. Амансио Ортега
Состояние: $63,5 млрд.
Амансио Ортега — предприниматель, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex.
Компании принадлежит 5 тыс. магазинов в 77 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.
Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем.
7 место. Карлос Слим
Состояние: $60 млрд.
Карлос Слим Элу — мексиканский бизнесмен ливанского происхождения, сын эмигрантов-маронитов из Ливана. Миллиардер, один из богатейших людей планеты. По данным «Форбс», с 2010 по 2013 год являлся самым богатым человеком в мире.
8 место. Ларри Пейдж
Состояние: $54,8 млрд.
Ларри Пейдж — разработчик и сооснователь (совместно с Сергеем Брином) поисковой системы Google.
Пейдж является главным исполнительным директором (CEO) материнской компании Google Alphabet.
Пейдж — изобретатель PageRank, самого известного алгоритма ссылочного ранжирования Google.
9 место. Ларри Эллисон
Состояние: $54,2 млрд.
Лари Эллисон — американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор (CEO) Oracle (1976—2014), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com.
10 место. Сергей Брин
Состояние: $53, 3 млрд.
Сергей Брин — американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер — разработчик и основатель (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google.
Сергей Брин является автором десятков публикаций в ведущих американских академических журналах, а также периодически выступает на различных внутренних и международных научных, деловых и технологических форумах.