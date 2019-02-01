Топ-10 самых богатых людей мира по версии Bloomberg

CA-NEWS (CA) - Эксперты агентства Bloomberg 1 февраля опубликовали новый Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывает состояние самых богатых в мире людей.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

1 место. Джефф Безос

Его состояние оценивается в $142 млрд.

Джефф Безос — американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.

2 место. Билл Гейтс

Его состояние: $95,8 млрд.

Билл Гейтс — американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.

Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.

3 место. Уоррен Баффет

Состояние: $84,9 млрд.

Уоррен Баффетт — американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов. Крупнейший благотворитель в истории человечества.

В июне 2010 г. Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 100% своего состояния, или около $97 млрд, пяти благотворительным фондам.

Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

4 место. Бернар Арно

Состояние: $76,6 млрд.

Бернар Арно — французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

Бернар Арно долгие годы является одним из богатейших людей Франции.

Сейчас бизнесмен активно вкладывает средства в интернет-предприятия, несмотря на то что эти инвестиции для него пока не слишком прибыльны.

Он утверждает, что занимается своим бизнесом не ради денег.

5 место. Марк Цукерберг

Состояние: $65,6 млрд.

Марк Эллиот Цукерберг — американский программист еврейского происхождения, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.

Руководитель компании Facebook Inc.

6 место. Амансио Ортега

Состояние: $63,5 млрд.

Амансио Ортега — предприниматель, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex.

Компании принадлежит 5 тыс. магазинов в 77 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.

Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем.

7 место. Карлос Слим

Состояние: $60 млрд.

Карлос Слим Элу — мексиканский бизнесмен ливанского происхождения, сын эмигрантов-маронитов из Ливана. Миллиардер, один из богатейших людей планеты. По данным «Форбс», с 2010 по 2013 год являлся самым богатым человеком в мире.

8 место. Ларри Пейдж

Состояние: $54,8 млрд.

Ларри Пейдж — разработчик и сооснователь (совместно с Сергеем Брином) поисковой системы Google.

Пейдж является главным исполнительным директором (CEO) материнской компании Google Alphabet.

Пейдж — изобретатель PageRank, самого известного алгоритма ссылочного ранжирования Google.

9 место. Ларри Эллисон

Состояние: $54,2 млрд.

Лари Эллисон — американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор (CEO) Oracle (1976—2014), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com.

10 место. Сергей Брин

Состояние: $53, 3 млрд.

Сергей Брин — американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер — разработчик и основатель (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google.

Сергей Брин является автором десятков публикаций в ведущих американских академических журналах, а также периодически выступает на различных внутренних и международных научных, деловых и технологических форумах.