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  1 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане владельцы земельных участков, не построившие жилье в установленные сроки, могут потерять участок

CA-NEWS (TJ) - Порядка 75% земельных участков из земельного Фонда, предусмотренные для нуждающихся граждан, розданы в различных городах и районах и республики.

Об этом 1 февраля на пресс-конференции сообщил председатель Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана Ориф Ходжазода, передает Авеста.

По его словам, на начало текущего года из предусмотренных под строительство жилья 30 тыс. га выделено 22,5 тыс. га, что составляет 75% от общей площади.

Ходжазода также отметил, что созданные комиссии на местах, определяют статус претендента на получение земельного участка для строительства жилья, то есть действительно ли он является нуждающимся.

«Дело в том, что участились случаи, когда распределенные земельные участки не используются по назначению без уважительных причин в течение двух, трех сроков, превышающих установленный срок (три года). Подобные случаи будут проверяться, и, по результатам выявленных фактов, будет рассматриваться вопрос о передаче земельного участка другим нуждающимся.

Глава Госкомитета по земельному управлению и геодезии также затронул вопрос о незаконном использовании земли на холмах вокруг города Душанбе, где возведены жилые дома.

По его словам проверки продолжаются и по имеющимся данным выявлено 218 фактов незаконного использования земли и нарушители оштрафованы на сумму 135 тыс. сомони. Порядка 20 га земли возвращены к первоначальному назначению.

Ориф Ходжазода также сообщил, что в прошлом году в республике выявлено причастность 48 сотрудников Государственного комитета по земельному управлению и геодезии к незаконной продаже и распределения земли, что на 13 фактов больше, чем в 2017 году.

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