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  1 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде женщина, убившая своих малолетних дочерей, сделала это из ревности к любовнику
нож
нож
Предыстория: В Самарканде женщина зарезала собственных детей и пыталась покончить с собойПродолжение: В Самарканде осуждена женщина, убившая своих детей и изменявшая мужу с его племянником

CA-NEWS (UZ) - В Пастдаргомском районе Самаркандской области женщина, зарезавшая двух своих дочерей в возрасте 7 лет и которой ещё не исполнилось года, сделала это в ответ на слова любовника. Её приговорили к 13 годам тюрьмы, а мужчину к 17 годам, сообщается в статье, опубликованной 31 января в УзА.

«По данным судебно-медицинской экспертизы, дочери Бахтигул, которой ещё не было семи лет, она нанесла 12 ножевых ранений, а Махлиё, не достигший одного года, - пять. Обе девочки скончались в результате полученных травм», - отмечается в сообщении.

После этого женщина нанесла себе удары ножом. Однако ей удалось выжить.

В статье отмечается, что любовник женщины через Telegram написал ей неприличные сообщения в отношении её дочерей.

Он написал ей в сообщениях, что "будет спать с её дочерью, когда та подрастет или же поделится ею с другими". Женщина, разгневавшись на это, ночью расправилась с дочерьми.

Как сообщали ранее местные СМИ, муж матери-убийцы находился на заработках в России. А любовник приходился племянником её мужа и именно он подверг её к убийству детей и попытке суицида . Кроме того, ДНК тест показал, что второго ребенка женщина родила от него.

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