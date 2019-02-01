По разработкам в области искусственного интеллекта лидируют США и Япония

CA-NEWS (CA) - Человекоподобные роботы, которые могут сочинять музыку и рисовать, ставить диагноз, делать операции или заниматься уборкой дома, программы машинного перевода и распознавания голоса, автомобили без водителей – за последние 50-60 лет исследователи подали патентные заявки на 340 тысяч изобретений такого рода. Об этом говорится в первом докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), посвященном развитию искусственного интеллекта.

«Темпы получения патентов в области искусственного интеллекта растут, а это значит, что мы можем ожидать появления массы новых товаров, приложений и технологий, основанных на технологии искусственного интеллекта, которые изменят наш быт и нашу жизнь, а также будут определять формы взаимодействия человека с созданными им машинами», – заявил Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри в связи с публикацией доклада.

С середины 50-х годов прошлого века изобретатели и исследователи подали заявки на почти 340 тысяч изобретений на основе искусственного интеллекта. В последние годы такая продукция все активнее проникает в нашу жизнь и значительно облегчает ее, пишет сайт ООН.

Более половины всех изобретений, связанных с искусственным интеллектом, были запатентованы после 2013 года. При этом 26 из 30 основных заявителей на получение таких патентов – частные компании, а четыре – университеты или государственные научно-исследовательские организации.

На сегодняшний день крупнейший портфель патентов на технологии искусственного интеллекта – 8 290 изобретений – находится у американской компании International Business Machines Corp (IBM). На втором месте также компания из США Microsoft Corp, в активе которой 5 930 изобретений. Первую пятерку по количеству патентных заявок на продукты интеллектуальной собственности замыкают японская компания Toshiba Corp., Samsung Group из Республики Корея и NEC Group из Японии.

Что касается университетов или государственных научно-исследовательских организаций, что здесь лидируют китайцы. На Китай приходится 17 из 20 научных организаций, лидирующих по темпам патентования разработок в области искусственного интеллекта. Кроме того, Китай занимает половину из 20 верхних позиций в рейтинге по числу научных публикаций в этой сфере.

Эксперты отмечают, что в последнее время увеличилось число патентных заявок на использование искусственного интеллекта в робототехнике. В 2013 году их было 622, а в 2016-м – уже 2 272. Ведущее место занимает транспортный сектор: в 2016 году на его долю приходилось 8 764 патентов. 6 684 поданных заявок были связаны со сферой коммуникаций. В медицине, где искусственный интеллект активно применяется, например, в роботохирургии, число заявок в 2016 году достигло 4 112, что на 40 процентов больше, чем в 2013 году. В секторе персональных устройств, вычислительной техники и взаимодействия человека с компьютером число заявок в 2016 году составило 3 977, что на 36 процентов больше, чем в 2013 году

В ВОИС считают, что рост патентных заявок на продукцию искусственного интеллекта объясняется тем, что за последние годы эти научные достижения из теоретической сферы переместились в область практического применения и в виде реальных товаров завоевывают мировой рынок.