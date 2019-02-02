ООН: дети, завербованные в качестве иностранных боевиков, – не преступники, а жертвы

CA-NEWS (CA) - С 2011 года около 42 тысяч иностранных боевиков из 120 стран мира совершили поездки в Ирак и Сирию, чтобы присоединиться к группам, связанным с ИГИЛ или «Аль-Каидой». По данным на 2017 год, почти 7 тысяч из них погибли, около 15 тысяч покинули зоны конфликта и 6,8 тысяч вернулись в свои страны. Существенную часть этой группы составляют несовершеннолетние. Об этом говорится в новом докладе ООН.

Отчет для Совета по правам человека подготовила Спецпредставитель Генсека по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба. По данным ООН, все больше детей пересекают границы либо самостоятельно, либо со своими семьями и оказываются на территориях, которые контролируют вооруженные группы. За минувший год 89 таких детей погибли в ходе военных действий, в их числе – граждане Таджикистана.

В ООН подчеркивают, что дети иностранных боевиков или завербованные в качестве иностранных боевиков являются жертвами: их эксплуатируют, убивают, пытают и запугивают. Эксперт напоминает, что насилие негативно сказывается на физическом и психическом здоровье этих детей. Она призвала страны-члены ООН принять меры для реабилитации и реинтеграции несовершеннолетних, которые возвращаются из зон конфликта, а в случае совершения ими преступлений, обращаться к системе ювенальной юстиции. Вирджиния Гамба также отметила, что такая мера пресечения, как заключение, в отношении детей должна применяться лишь в крайних случаях, на минимальный срок и с учетом интересов ребенка.

Вербовка детей вооруженными группами в качестве иностранных боевиков создает новые проблемы в сфере защиты прав детей, – отмечает Вирджиния Гамба. – Ситуацию усугубляет глобальный характер проблемы воинствующего экстремизма».

В докладе также отмечается резкий рост числа случаев нападений на школы и использования школьных зданий в военных целях. В результате все больше детей в зонах конфликта не получают образования. Зачастую вооруженные группы преднамеренно лишают девочек возможности посещать школу.

Несмотря на вызывающие тревогу данные о насилии в отношении детей и многочисленных нарушениях их прав, в докладе содержатся и позитивные новости: в Афганистане, например, вступил в силу закон, предусматривающий уголовное наказание за вербовку детей в ряды вооруженных групп, а в Нигерии боевики отпустили 833 несовершеннолетних, которые были насильно поставлены под ружье.