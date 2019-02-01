В МИД Туркменистана прошла встреча с представителем ЕС по Центральной Азии

CA-NEWS (TM) - Делегация Европейского Союза обсудила в Ашхабаде ситуацию с безопасностью в регионе и Афганистане, сообщило 31 января внешнеполитическое ведомство страны.

Встреча прошла в МИД Туркменистана в рамках визита в страну Специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Петера Буриана.

В ходе встречи стороны также затронули вопрос об открытии представительства ЕС в Туркменистане.

Состоялся обмен мнениями по новой стратегии Союза для Центральной Азии, которая базируется на трех приоритетных для ЕС направлениях: наращивание транспортного сообщения, создание энергетических и цифровых сетей, расширение контактов между людьми.

Последний раз Петер Буриан посещал Туркменистан в мае 2018 года. Тогда спецпредставитель сообщил «о готовности европейского сообщества расширить сотрудничество с Туркменистаном, который одним из первых начал консультации по адаптации Целей устойчивого развития к национальным условиям».