Информационную систему казначейства Казахстана признали эффективной и киберзащитной

CA-NEWS (KZ) - В министерстве финансов отметили 25-летие со дня образования казначейства Казахстана, передаёт BNews.kz.

Указом Президента РК 27 января 1994 года было образовано Главное управление казначейства Республики Казахстан как инструмент эффективного управления государственными финансами для достижения прозрачного, эффективного и стабильного бюджета, обеспечивающего качественное выполнение государственных функций.

Система казначейства является уникальной и получила высокие оценки среди стран СНГ. Согласно оценкам экспертов Международного валютного фонда, Международного банка реконструкциях и развития и Всемирного банка информационная система Казначейства Казахстана признана эффективной и киберзащитной.

Отметим, что информационные системы Казахстана позволяют в режиме реального времени обслуживания более 13-ти тысяч государственных учреждений, более пяти тысяч счётов и 3,5 тысяч пользователей системы казначейства.

"Комитет казначейства постоянно старается повышать качество своего обслуживания. У нас задача стоит обслужить в течение 6 часов все платёжные поручения, которые поступают в нашу систему. На самом деле обработка идёт в целом 5-6 минут ежедневно", - рассказала журналистам заместитель председателя Комитета казначейства Минфина Алия Байгенжина.

Кроме того Комитет в прошлом году успешно внедрил четвёртый уровень бюджета местного самоуправления.

"Так мы подключили 1062 бюджета - это посёлки, где количество людей, проживающих более 2 тысяч человек. Сейчас мы полностью их обслуживаем. В целом обслуживаем 1272 бюджета местного уровня", - сообщила она.