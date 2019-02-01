В Казахстане запустили мобильное приложение для защиты бизнеса от незаконных проверок

CA-NEWS (KZ) - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, в частности Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет), разработано и запущено мобильное приложение "Qamqor" - защита Бизнеса от незаконных проверок, передаёт Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время "Qamqor", успешно осуществляет свою деятельность в режиме реального времени.

Так, на мобильный телефон бизнесмена, в случае назначения проверки его деятельности, будет приходить Push-уведомление с текстом "К Вам придут с проверкой".

Здесь же предприниматель сможет посмотреть сведения о лицах, участвующих в проверке, срок, период, правовые основания, предмет проверки. Далее, при необходимости пользователю будет дана возможность направления сообщения о допускаемых нарушениях, как до начала проверки, так и в ходе ее проведения. Указанные сообщения будут поступать напрямую в территориальные управления Комитета, на которые должны быть даны исчерпывающие ответы.