РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане запустили мобильное приложение для защиты бизнеса от незаконных проверок

CA-NEWS (KZ) - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, в частности Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет), разработано и запущено мобильное приложение "Qamqor" - защита Бизнеса от незаконных проверок, передаёт Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время "Qamqor", успешно осуществляет свою деятельность в режиме реального времени.

Так, на мобильный телефон бизнесмена, в случае назначения проверки его деятельности, будет приходить Push-уведомление с текстом "К Вам придут с проверкой".

Здесь же предприниматель сможет посмотреть сведения о лицах, участвующих в проверке, срок, период, правовые основания, предмет проверки. Далее, при необходимости пользователю будет дана возможность направления сообщения о допускаемых нарушениях, как до начала проверки, так и в ходе ее проведения. Указанные сообщения будут поступать напрямую в территориальные управления Комитета, на которые должны быть даны исчерпывающие ответы.

print
  • Госслужащие в Казахстане будут бесплатно заниматься фитнесом
  • В Костанае у чиновников огромные кабинеты. Сокращение их площади сэкономит $132 тыс.
  • Четыре спортсменки из Монголии вошли в список самых лучших женщин в мире бокса
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×