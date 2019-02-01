Монголия потратит $56,3 млн на продовольственную программу

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии приняло национальную программу по обеспечению населения безопасными и здоровыми продуктами питания, сообщает ARD.

Соответственно, национальная программа “Здоровое питание - здоровая Монголия” нашла отражение в плане действий и в «Трехсторонней политике развития».

В рамках поставленной правительством задачи стать страной-экспортером продуктов питания, национальная программа “Здоровое питание - здоровая Монголия” направлена на обеспечение населения безопасными и здоровыми продуктами питания за счет развития отечественного сельского хозяйства и животноводства.

Также программа направлена на то, чтобы постоянно обеспечивать граждан здоровой и безопасной пищей, вводить потенциальные запасы сельскохозяйственного сырья в экономический оборот и развивать ориентированную на экспорт пищевую промышленность.

Предполагается, что в течение следующих четырех лет, с 2019 по 2023 год, на реализацию этой программы будет потрачено 148 млрд. тугриков или 56,3 млн. долларов США.

Меры, которые должны быть реализованы в рамках программы, будут отражены в ежегодных основных принципах социально-экономического развития. Они будут финансироваться из государственного и местных бюджетов, для их реализации будут привлекаться иностранные кредиты и / или помощь, планируется также привлечь и частных предпринимателей.