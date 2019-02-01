1200 монгольских электроавтобусов появятся на улицах Улан-Батора

CA-NEWS (MNG) - Использование экологически чистого общественного транспорта позволит снизить уровень загрязнения воздуха в столице Монголии, сообщает ARD.

На заседании Кабинета министров 30 января глава Секретариата правительства Кабмина Г. Занданшатар представил проект «Развитие экологически чистого общественного транспорта с единой интеллектуальной системой».

В рамках проекта Кабинет министров поддержал введение электроавтобусов: 1200 в качестве общественного транспорта и 250 для перевозки детей, то есть школьные автобусы.

В связи с этим планируется создать единый центр управления с интеллектуальной системой, четырьмя автобусными станциями международного стандарта и модернизировать три автобусные станции государственной компании «Пассажирские перевозки».

Проект стоимостью 854 млрд. тугриков будет реализован в рамках концессионного соглашения.

Использование электрических автобусов в качестве общественного транспорта города позволит снизить выбросы парниковых газов, угарного газа, диоксида азота, серного газа и пыли, производимых 1046 автобусами, и улучшить качество воздуха в Улан-Баторе.

Премьер Монголии У.Хурэлсух дал указание использовать для этой цели мощности отечественной промышленности. Отметим, что монголы уже имеют опыт производства и сборки электроавтобусов.