Генпрокуратура России проведет новое расследование гибели группы Дятлова

CA-NEWS (CA) - Генпрокуратура России проведет новое расследование гибели группы Дятлова в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен на Северном Урале. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Сотрудники прокуратуры Свердловской области намерены вылететь на перевал Дятлова для дальнейшего расследования. Он добавил, что наиболее вероятны версии, связанные с природными явлениями: лавина, снежная доска, ураган. Криминальные версии ведомство исключает, передает РИА Новости.

Версия, что надзорные органы "знали" о гибели туристической группы Дятлова (1959 год) за две недели до обнаружения тел, недостоверна, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ.

По его словам, такая версия основана на записке прокурора Ивделя Темпалова, который возбуждал уголовное дело по факту гибели студентов, следователю Коротаеву. 15 февраля Темпалов в ней сообщил, что едет в Свердловск для доклада по уголовному делу. Между тем студенты погибли в ночь на 2 февраля, пустую палатку нашли лишь 26-го числа, и тогда же возбудили уголовное дело.

"Таким образом, прокурор Темпалов просто не мог выезжать с докладом по уголовному делу 15 февраля и, собственно, не выезжал. Прокуратура Свердловской области это проверила, и было с достоверностью, с привлечением экспертов-психологов установлено, что прокурор просто ошибся с датой в указании месяца", - сказал Куренной на видеоканале Генпрокуратуры "Эфир".

В феврале прошлого года экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что трагедия группы Дятлова относится к засекреченной информации федерального уровня. Каждый год ученые и исследователи выдвигают новые версии произошедшего и ищут доказательства.

Группа туристов из 9 человек под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на территории Северного Урала зимой 1959 года. Точные обстоятельства происшествия до сих пор не выяснены. При этом существующих версий инцидента набралось уже более сотни. По официальной информации, большая часть туристов замерзла, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы.