Алишер Усманов поднялся в рейтинге миллиардеров Bloomberg

CA-NEWS (UZ) - Блумберг обновил рейтинг 500 богатейших людей мира. Согласно отчёту, российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов с начала года увеличил своё состояние на $1,29 млрд. Миллиардер попал на 68-позицию рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного сегодня, 1 февраля.

65-летнему Усманову принадлежит 48 процентов компании USM Holding, российской инвестиционной группы, которая контролирует "Металлоинвест", крупнейший российский производитель железной руды. В свою очередь, она является единственным участником ООО "АФ Телеком Холдинг", которому принадлежит 56,3% уставного капитала оператора "Мегафон",

Усманов также приобрел доли китайских интернет-рилейлеров jd.com и Alibaba, Airbnb, и Spotify и контролирует российскую газету «Коммерсант», сообщается в аннотации к рейтингу.

По состоянию на 1 февраля 2019 года, состояние Усманова оценивается в $15,4 млрд. По данным на 2017 год он держит 30% акций лондонского Арсенала. 10 апреля 2017 года стало известно о покупке миллиардером акций ташкентского ФК «Пахтакор».

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Напомним, что Усманов родился 9 сентября 1953 года в городе Чуст Наманганской области Узбекской ССР. Отец — Бурхан — был прокурором города Ташкента.