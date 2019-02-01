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  1 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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GM Uzbekistan продлил гарантийный срок автомобилей

CA-NEWS (UZ) - С 1 февраля текущего года компания GM Uzbekistan продлевает срок гарантийного обслуживания новых автомобилей.

Компания GM Uzbekistan с 1 февраля продлевает гарантийный срок обслуживания новых автомобилей с 1 года до 3 лет или с 20 тысяч до 100 тысяч км пробега, сообщила пресс-служба компании.

Гарантия распространяется на автомобили, приобретенные у официальных дилеров с 1 февраля, и не связана с индивидуальным владельцем, то есть новый автовладелец в течение гарантийного периода будет иметь такие же права.

Ненадлежащая эксплуатация автомобиля, авария, внесение изменений в конструкцию автомобиля или установка дополнительного оборудования, доработка или дооснащение автомобиля, не одобренного производителем, ведет к ограничению гарантии.

Ремонт или замена дефектных деталей, выявленных производителем автомобиля в течение гарантийного срока, оказываются бесплатно в официальных сервисных центрах. Для этого владелец автомобиля должен соблюдать все условия эксплуатации транспортного средства, отмечается в сообщении компании.

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