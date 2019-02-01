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  1 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Задержанная в Ташкенте модель Надя Непомнящая получает загранпаспорт
Предыстория: В аэропорту Ташкента задержана топ-модель Надя Непомнящая

CA-NEWS (UZ) - 29-летняя модель Надя Непомнящая была замечена во время фотографирования для загранпаспорта в Ташкенте, сообщило uznews.

Напомним, неделей ранее Надя Непомнящая была задержана в международном аэропорту в Ташкенте за нарушение порядка пересечения границы. Как оказалось, в прошлом году девушка вылетела в Лондон через Москву без выездного стикера ОВИР в паспорте.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 223 (выезд за границу, въезд в Республику Узбекистан или переход границы в нарушение установленного порядка — наказывается штрафом от 200 до 400 минимальных зарплат ($5-$10 тыс) либо ограничением или лишением свободы от 3 до 5 лет) Уголовного кодекса Узбекистана.

31-го января девушка была замечена в отделе миграции и оформления гражданства Сергелийского района. Надя Непомнящая фотографировалась для получения загранпаспорта.

Надя отказалась давать какие-либо комментарии относительно сложившейся ситуации.

Напомним, загранпаспорт выдается в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов.

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