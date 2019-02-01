Правительственные делегации Узбекистана и Казахстана провели переговоры в Ташкенте
- Узбекистан, политика
- 17:32, 01 февраля 2019
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CA-NEWS (UZ) - С 27 января по 1 февраля текущего года в Ташкенте состоялись переговоры Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан по демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы.
В ходе встречи стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации межгосударственной границы, а также запланировали объем полевых демаркационных работ на 2019 год, сообщила пресс-служба МИДа.
По итогам заседания подписан соответствующий Протокол.