Правительственные делегации Узбекистана и Казахстана провели переговоры в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - С 27 января по 1 февраля текущего года в Ташкенте состоялись переговоры Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан по демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы.

В ходе встречи стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации межгосударственной границы, а также запланировали объем полевых демаркационных работ на 2019 год, сообщила пресс-служба МИДа.

По итогам заседания подписан соответствующий Протокол.