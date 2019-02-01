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  1 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительственные делегации Узбекистана и Казахстана провели переговоры в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - С 27 января по 1 февраля текущего года в Ташкенте состоялись переговоры Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан по демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы.

В ходе встречи стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации межгосударственной границы, а также запланировали объем полевых демаркационных работ на 2019 год, сообщила пресс-служба МИДа.

По итогам заседания подписан соответствующий Протокол.

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