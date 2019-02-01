Делегация Узбекистана встретилась с главой МАГАТЭ Юкией Амано

CA-NEWS (UZ) - 31 января 2019 года в г.Вене состоялась встреча президента Академии наук Республики Узбекистан Бехзода Юлдашева с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкией Амано.

В ходе состоявшейся беседы глава МАГАТЭ был проинформирован об осуществляемой в Узбекистане работе по развитию атомной науки, включая медицину, и обеспечению ядерной безопасности, сообщила пресс-служба МИДа.

Подчеркнуто, что учитывая планы по строительству первой в Центральной Азии атомной электростанции, Узбекистан и впредь будет твердо придерживаться международных обязательств в соблюдении всех требований и рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасности. Особо отмечено создание для этих целей отдельного Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана («Узатом»), которое наладило взаимодействие с МАГАТЭ и операторами АЭС в России, США, странах СНГ, Азии и Европы.

Генеральный директор МАГАТЭ выразил удовлетворенность эффективностью совместной деятельности по обеспечению и повышению радиационной и ядерной безопасности, а также реализации проектов в рамках технического сотрудничества.

Юкия Амано подтвердил готовность МАГАТЭ оказывать и впредь техническое и экспертное содействие Узбекистану, в том числе в процессе строительства атомной электростанции.

По информации постоянного представительства Узбекистана при МАГАТЭ, по итогам встречи Генеральному директору агентства вручено письмо с приглашением посетить Узбекистан с официальным визитом.