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  2 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане официально прокомментировали закрытие автобусного рейса «Бишкек-Ташкент»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекском агентстве автомобильного транспорта прокомментировали ситуацию с закрытием автобусного рейса «Бишкек-Ташкент», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, что накануне в СМИ распространилось сообщение о прекращении Казахстаном в одностороннем порядке движения через свою территорию автобусов на транзитном международном маршруте «Бишкек-Ташкент».

«Международное автобусное сообщение «Бишкек-Ташкент» функционирует с мая 2018 года. Данный маршрут транзитом проходит по территории соседнего Казахстана. Протяженность маршрута составляет 601 км и рейсовые автобусы проходят через четыре пограничных поста: "Чалдовар" (Казахстан) и "Супатай батыр" (Кыргызстан), а также "Жибек жолы" (Казахстан) и "Гишт куприк" (Узбекистан)», – отметили в Узбекском агентстве автомобильного транспорта.

Кыргызстанской стороной в расписание движения международного автобусного маршрута "Ташкент – Бишкек" в зимний период были внесены изменения, которые стали совпадать с расписанием движения международного автобусного сообщения "Дархан-Бишкек", что стало причиной недовольства между перевозчиками Кыргызстана и Казахстана.

«В связи с этим Казахстан, с учетом интересов перевозчиков двух сторон, до выяснения обстоятельств данного вопроса и внесения изменений в расписание движения маршрута "Бишкек-Ташкент", временно прекратил движение автобусов через свою территорию», – отметили в узбекском агентстве.

По сообщению Минтранса Кыргызстана, в настоящее время между уполномоченными органами Кыргызстана и Казахстана идут переговорные процессы по урегулированию данного вопроса.

Кроме того, в целях создания условий для пассажиров и недопущения такого рода проблем, между компетентными органами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана ведутся трехсторонние переговоры.

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