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  2 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев посетил матч Кубка Дэвиса

CA-NEWS (KZ) - Теннисный матч Казахстан – Португалия 1 февраля посетили Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев, сообщает informburo.kz.

Мужская сборная Казахстана по теннису выиграла второй матч у Португалии в первом раунде Мировой группы Кубка Дэвиса.

После победы Александра Бублика над Жоао Соузой добился успеха в поединке с Педро Соузой и лидер казахстанской команды Михаил Кукушкин. Их поединок длился 1 час 2 минуты и завершился с разгромным счётом 6:2, 6:0.

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