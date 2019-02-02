Мы не поставляем электроэнергию в Таджикистан зимой, — «Узбекэнерго»

CA-NEWS (UZ) - Акционерное общество «Узбекэнерго» опровергло сообщения в СМИ о купле-продаже электричества с Таджикистаном в зимнее время, сообщили «Газете.uz» в компании.

Ряд изданий сообщили о том, что после многолетнего перерыва город Канибадам, район Спитамен и другие населенные пункты Согдийской области Таджикистана с началом зимних холодов начали получать ежесуточно по 3 млн кВт•ч узбекской электроэнергии, а юг Узбекистана — по 17 млн кВт•ч таджикской электроэнергии.

В «Узбекэнерго» подчеркнули, что Узбекистан и Таджикистан в прошлом году не заключали контракт на куплю-продажу электричества зимой.

«С Таджикистаном нет контракта на поставку электроэнергии зимой. Прошлым летом с апреля по октябрь мы получили порядка 1,5 млрд кВт•ч электричества из энергосистемы Таджикистана в Сурхандарьинскую область. Импорт электроэнергии осуществлялся в целях рационального использования водных ресурсов в регионе на взаимовыгодных условиях. Узбекистан, в свою очередь, поставил электроэнергию в Согдийскую область. Мы получили там и отдали отсюда, оплатили разницу по договору. Зимой линии электропередачи отключаются, так как в настоящее время не выполнен проект синхронизации энергосистемы Таджикистана с энергосистемами Центральной Азии», — объяснили в компании.

«Узбекэнерго» подтвердило, что с апреля по октябрь текущего года Таджикистан планирует экспортировать на юг Узбекистана 2 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 500 млн больше, чем в прошлом году. В феврале должна состояться встреча сторон для обсуждения этого вопроса.

Депутаты Таджикистана на прошлой неделе единогласно ратифицировали подписанное в ноябре 2018 года соглашение между правительством Таджикистана и Азиатским банком развития по проекту «Переподключения энергетических сетей Таджикистана к Центральноазатской энергетической системе».

Для реализации данного проекта АБР выделил в качестве гранта 35 млн долларов США.

Данные деньги пойдут на синхронизацию энергетических сетей Таджикистана с энергосистемами Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана и создание релейных систем защиты сетей.