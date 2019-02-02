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  2 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкентская школьница сама спланировала и организовала свое «похищение»

CA-NEWS (UZ) - Ташкентская школьница сама спланировала и организовала свое «похищение», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

«29 января в УКД ОВД Мирабадского района обратился встревоженный отец 13-летней Ойкиз, который сообщил, что дочь не вернулась домой после школьных занятий», – сообщили в ГУВД.

В 15:00 на мобильной телефон матери девочки пришло смс-сообщение следующего содержания: "Если хочешь увидеть свою дочь принеси ту сумму, которую я скажу, а не то больше её не увидишь"(пунктуация сохранена).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУВД установили местонахождение несовершеннолетней. Ойкиз была найдена в районе метро Чиланзар.

«Тут то и выяснилось, что Ойкиз никто не похищал: девочка сама спланировала и организовала своё похищение. Ойкиз объяснила, что таким образом она всего лишь хотела привлечь к себе внимание родителей, которого ей так не хватает. А деньги, призналась девочка, она хотела передать нуждающимся. В данное время с родителями и девочкой проводятся профилактические беседы», – отметили в правоохранительном ведомстве.

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