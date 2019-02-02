Министр образования Таджикистана: «Последнего звонка» не будет, школа не место для развлечения!»

CA-NEWS (TJ) - «Последний звонок» или «Звонок зрелости», «Иди Алифбо» (праздник Букваря) и Новый год не будут возвращены в школы, сообщил министр образования и науки РТ Нуриддин Саид на пресс-конференции 1 февраля, передает «Азия-Плюс».

Он отметил, что министерство против всех праздников, которые становятся основой для коррупции, подарков и лишних затрат.

«Мы против «Иди алифбо», против вырубки ёлок и их установки в школах. Вы знаете, сколько ёлок вырубили для празднования Нового года? В городе еще можно купить искусственную ёлку, а в селах их вырубают. Кроме этого, были пышные мероприятия, лишние посиделки», - сообщил он.

По его словам, «школьники должны только учиться, а для развлечений и посиделок есть рестораны».

«Школа место для получения знаний, место для учёбы, воспитания. Школа не место для подарков и развлечений. Для этого есть рестораны и другие учреждения», - отметил он.

Напомним, в 2015 году Минобрнауки Таджикистана приняло решение, что «Последний звонок» будет длиться всего 45 минут - с 8:00 до 8:45 утра. Тогда было запрещено проводить какие-либо торжественные мероприятия, в том числе праздничные банкеты в ресторанах, собирать деньги на подарки учителям и массовые гуляния.

В 2016 году министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид запретил все мероприятия, связанные с «Последним звонком», в том числе торжественные линейки для выпускников 9 и 11 классов.

В 2017 году заявили об ужесточении наказания при проведении «Последнего звонка» (Звонок зрелости). Коллегия министерства образования тогда приняла постановление, согласно которому учителей будут наказывать согласно Трудовому кодексу страны – выговорами или увольнением.