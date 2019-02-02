Экс-генпрокурор Узбекистана госпитализирован в тюремную больницу

CA-NEWS (UZ) - 66-летний бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров, дело которого рассматривается в Юнусабадском районном суде по уголовным делам города Ташкента, 30 января был госпитализирован в тюремную больницу, известную как «Сангород». Об этом «Озодлику» сообщил источник в Главном управлении исполнения наказаний (ГУИН) МВД республики.

"Состояние Кадырова ухудшилось. Точнее сказать, ему ухудшили состояние здоровья", – сообщил «Озодлику» близко знакомый с Рашидом Кадыровым чиновник МВД Узбекистана.

По его словам, в тюремной камере на экс-генпрокурора было оказано психологическое воздействие с целью выбивания признательных показаний.

"В его камеру поместили трех «лохмачей» (заключенные, сотрудничающие с администрацией колонии – Ред.), которые оказали психологическое давление на Рашида Хамидовича и потребовали от него, чтобы он взял всю вину на себя. Это привело к ухудшению его здоровья", – сказал чиновник.

Однако один из ташкентских юристов в разговоре с репортером заявил, что госпитализация экс-генпрокурора в тюремную больницу – не что иное, как тактическая уловка.

"Кадыров действительно госпитализирован в «Сангород» (специальная колония-больница в Ташкенте – Ред.). Однако, насколько мне известно, это всего лишь игра, инсценированная его адвокатами и некоторыми поддерживающими его чиновниками", – сказал собеседник.

Руководитель одной из известных в Ташкенте адвокатских контор говорит «Озодлику», что «иногда адвокаты применяют такую тактику, чтобы изменить общественное мнение о своем подзащитном».

"Этот метод не считается запрещенным. Если общественное мнение о подсудимом изменится в положительную сторону, то суд учтет это, исходя из принципа гуманизма. Если взять конкретную ситуацию, то тюремная обстановка не может не сказываться негативно на состоянии здоровья 66-летнего человека, за которым всегда был хороший уход. Поэтому я не считаю, что госпитализация Кадырова в тюремную больницу – это инсценировка его адвокатов. Адвокаты экс-генпрокурора всего лишь пытаются сфокусировать основное внимание на его возраст и состояние здоровья", – сказал известный ташкентский адвокат.

Напомним, что Рашид Кадыров, руководивший Генпрокуратурой Узбекистана в 2000-2015 годах, был арестован 22 февраля 2018 года.

В отношении Кадырова выдвинуты обвинения по статьям 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») Уголовного кодекса республики.​

Последнее судебное заседание по делу Рашида Кадырова и его подельников состоялось 17 января этого года.

Суд по делу экс-генпрокурора Узбекистана начался 7 января. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Как сообщили ранее источники «Озодлика», на скамье подсудимых находятся 13 человек – бывших сотрудников спецслужб, прокуратуры и налоговой инспекции.

Суд проходит в строго охраняемом здании, родственников подсудимых в зал суда не допускают, сообщили наши источники.

17 января в телефонном разговоре с нашим репортером родственник одного из подсудимых по делу Рашида Кадырова сообщил, что двух подсудимых доставили из «Сангорода» в здание Юнусабадского районного суда по уголовным делам города Ташкента на медицинских носилках.

Сколько продлится суд по делу экс-генпрокурора Рашида Кадырова и его пособников и когда будет вынесен приговор – пока неизвестно.