В Андижане задержан мужчина, изнасиловавший и задушивший 5-летнюю девочку

CA-NEWS (UZ) - 30-летний житель Пахтаабадского района Андижанской области Узбекистана 28 января изнасиловал и задушил 5-летнюю соседскую девочку. В правоохранительных органах «Озодлику» сообщили, что тело ребенка нашли 30 января, оно было закопано под полом дома убийцы.

Как говорит один из односельчан мужчины, задержанного по подозрению в убийстве 5-летней соседской девочки, районная милиция приступила к поискам ребенка после того, как вечером стало известно о его пропаже.

"Одна галоша девочки выпала возле ворот соседского дома. Милиционеры привезли с собой поисковую собаку, которая нашла труп девочки во дворе соседского дома. Тело ребенка было закопано в землю. Сотрудники правоохранительных органов там же задержали мужчину, подозреваемого в убийстве", – говорит собеседник.

Он говорит, что у задержанного была жена и двое детей.

"Задержанный мужчина держал магазин в своем доме. В день убийства 5-летней девочки, его жена вместе с детьми уехала к родителям. А мать убитой девочки находилась на ночном дежурстве. Оказывается, убитая девочка дружила с дочерью своего убийцы, поэтому в тот день она вышла из дома, сказав родным, что поиграет с соседской девочкой. Когда девочка зашла в дом соседа, он сначала изнасиловал ее, а потом, испугавшись своего поступка, задушил девочку и закопал ее тело во дворе своего дома", – сказал очевидец.

В РОВД Пахтаабадского района «Озодлику» сообщили, что подозреваемый в убийстве 5-летней девочки взят под стражу, в отношении него ведутся следственные действия.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана подтвердили информацию о задержании 30-летнего жителя Пахтаабадского района Андижанской области. В пресс-службе надзорного органа нашему радио сообщили, что во время совершения насильственных действий сексуального характера 5-летняя девочка сильно закричала, поэтому убийца задушил свою жертву ее же шарфом.

"После этого, в целях сокрытия следов преступления, мужчина выкинул одну галошу 5-летней С.К. в туалет, а тело поместил в синтетический мешок и закопал под полом", – сообщили «Озодлику» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении 30-летнего М.И., подозреваемого в изнасиловании и убийстве 5-летней соседской девочки, прокуратурой Пахтаабадского района возбуждено уголовного по нескольким частям статьи 97 («Умышленное убийство») УК РУз. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследованием данного убийства занимаются следователи по расследованию тяжких преступлений прокуратуры Андижанской области. Генпрокуратура взяла на контроль ход расследования данного уголовного дела.