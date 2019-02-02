Во время бунта в худжандской колонии погибли 21 бунтовщик, а не 60, - представитель генпрокуратуры Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Жертв в худжандской колонии №3/3 могло быть гораздо больше, если бы силовики своевременно не подавили бунт, считает Илхом Назиров, сотрудник отдела специальной прокуратуры по надзору за законностью в местах лишения свободы Генпрокуратуры Таджикистана.

Представитель Генпрокуратуры также подчекрнул, что в СМИ прошли неверные данные о количестве убитых. «Речь идет не о 50-60, а о 21 убитом», - цитирует его слова Радио Озоди.

В ходе подавления беспорядков, которые вспыхнули в исправительном учреждении в ночь на 8 ноября прошлого года, по официальным данным, был обезврежен 21 бунтовщик. Во время бунта были убиты двое сотрудников колонии, пятеро охранников с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу.

«Зачинщики бунта, осужденные за терроризм и экстремизм, покинув территорию, захватили бы родственников осужденных, которые пришли к ним на свидание. Тогда жертв было бы намного больше», -заявил Илхом Назиров на состоявшейся в Душанбе очередной встречи Рабочей группы по продвижению ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток.

Власти Таджикистана по-прежнему неохотно комментируют события почти трехмесячной давности в колонии строгого режима на севере страны. Министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод 28 января ушел от ответов на вопросы журналистов о бунте в худжандской колонии. Глава Минюста лишь сказал, что расследование ЧП в колонии ведет Генеральная прокуратура Таджикистана, и поэтому он не может говорить о произошедших беспорядках. Пенитенциарная система Таджикистана находится в ведении Минюста страны.

На вопрос Радио Озоди о жертвах бунта в худжандской колонии, Рустами Шомурод ответил, что об этом ранее было сказано в заявлении министра иностранных дет страны.

Напомним, глава МИД Таджикистана 22 ноября на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что при подавлении бунта в колонии на севере страны были убиты только террористы и особо опасные преступники. «12 из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне "ИГ", трое – были членами экстремистских групп «Ансоруллах», «Джундуллах», и Исламского движения Узбекистана, остальные шестеро – были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере», - заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Брюсселе 22 ноября.

Однако другие источники сообщили, что входе подавлении бунта были убиты не менее 50 заключенных.

Спустя две недели после бунта президент Таджикистана Эмомали Рахмон 23 ноября освободил Иззатулло Шарифзода от должности замминистра юстиции и начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний «в связи с уходом на пенсию». Иззатулло Шарифзода, который известен под прозвищем Зорро за его любовь к широкополой черной шляпе, работал главным тюремщиком Таджикистана 12 лет. Его кресло занял Мансурджон Умаров, ранее - заместитель председателя ГКНБ Таджикистана.

В связи с беспорядками в исправительном учреждении ранее были арестованы 7 сотрудников колонии – среди них начальник тюрьмы Файзулло Сафарзода и начальник отдела режима Фарход Садиров. Ордер на арест выдал суд города Худжанда по запросу Согдийской областной прокуратуры.

Ответственность за бунт в худжандской колонии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".