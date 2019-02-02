В Малайзии короновали нового монарха

CA-NEWS (CA) - Султан штата Паханг Тенгку Абдулла приведен 31 января к присяге в качестве нового верховного правителя (короля) Малайзии. Торжественная церемония, на которой собрались представители королевских династий, члены правительства - всего около 500 человек, прошла во дворце Истана Негара - официальной монаршей резиденции в Куала-Лумпуре, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство BERNAMA.

По традиции церемония вступления на престол началась с оказания высших воинских почестей новому монарху и салюта в его честь на парламентской площади, что символизирует подчинение армии новому королю, который является главнокомандующим вооруженными силами страны.

Тенгку Абдулла был избран верховным правителем 24 января по итогам тайного голосования Совета правителей, в который входят наследственные султаны девяти из 13 штатов. Верховный глава избирается на пять лет без права переизбрания на второй срок подряд. Кандидат определяется согласно списку, который впервые был составлен в 1957 году, когда был учрежден пост короля. Первым в нем был султан штата Негри-Сембилан, затем правители штатов Селангор, Перлис, Теренгану, Кедах, Келантан, Паханг, Джохор и Перак.

При этом перед каждыми следующими выборами список может корректироваться по усмотрению монархов. Каждый штат автоматически оказывается внизу списка после избрания его главы в качестве короля.

Как сообщило агентство BERNAMA, Тенгку Абдулла получил среднее образование в Малайзии, а затем продолжил учебу в британской Королевской военной академии в Сандхерсте. Известно, что он увлекается игрой в поло, в настоящее время является членом Совета Международной федерации футбола (ФИФА), президентом Азиатской федерации хоккея на траве, а ранее возглавлял Футбольную ассоциацию Малайзии.

Полномочия правителя

Верховный глава выполняет в основном представительские функции. Несмотря на то, что, согласно конституции, любое решение правительства выносится от имени и с согласия верховного правителя, на практике он принимает решения, исходя из рекомендаций правительства или парламента, хотя может иметь и собственную позицию. Верховный глава утверждает принятые парламентом законы, кандидатуру премьер-министра и состав Верховного суда, имеет право помилования и является главнокомандующим ВС.

Выборный монарх призван также обеспечивать особое положение малайцев и других представителей коренного населения Малайзии - "бумипутра" (санскр. "сыны земли") - и "законных интересов" других общин, в том числе этнических китайцев.