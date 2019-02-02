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  2 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЮНИСЕФ: в Узбекистане только 17% семей получают пособия по уходу за детьми

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане только 17% семей получают пособия по уходу за детьми, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные ЮНИСЕФ.

"Дети и молодежь составляют почти 60% населения страны. В то же время бедность среди детей выше, чем среди взрослых. Только 17% семей с детьми получают пособия по уходу за детьми. Из-за недостаточного финансирования влияние нынешних программ остается минимальным. Например, детские пособия привели к сокращению общего уровня бедности всего на 8%. Уровень бедности среди детей до 15 лет в 1,5 раза выше, чем среди взрослых", – отмечается в сообщении организации.

По данным ЮНИСЕФ, низкие доходы в семьях ограничивают возможности детей расти в среде, где они могли бы получать знания и навыки, необходимые для получения достойной работы в будущем.

Согласно совместному исследованию, проведенному ЮНИСЕФ и Всемирным банком, дети из самых бедных домохозяйств имеют в 1,4 раза меньше шансов получить дошкольное образование, чем из более обеспеченных домохозяйств.

"За последние два года правительство инициировало ряд реформ. Экономические реформы часто связаны с социальными рисками, которые могут потенциально повысить уязвимость семей. Следовательно, сильная система социальной защиты семей с детьми должна быть ключевым компонентом текущих реформ", – отметил Саша Грауманн, глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

ЮНИСЕФ представил свой вариант реформирования существующей политики, который может повысить влияние детских пособий на сокращение общего уровня бедности с нынешних 8% до 21% к 2030 году. Реализация данных рекомендаций позволит постепенно довести уровень охвата пособиями детей до 18 лет, как минимум до 75% к 2034 году.

Данные рекомендации были разработаны, чтобы помочь правительству Узбекистана в достижении целей устойчивого развития, чтобы никто не остался в стороне.

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