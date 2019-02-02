Китайская ТВЕА в этом году начнет строительство золотодобывающего предприятия на севере Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания ТВЕА в течение этого года приступит к строительству золотодобывающего предприятия на севере Таджикистана. Об этом «Авеста» сообщили в Главном управлении геологии Таджикистана.

По данным источника, данный объект будет построен вблизи золотоносного рудника «Верхний Кумарг». В настоящее время, китайской компанией построена необходимая инфраструктура для возведения будущего предприятия. Ожидается, что строительство данного предприятия завершится в течение 2-3 лет.

Ранее сообщалось, что работы по разработке золоторудного месторождения «Верхний Кумарг» планируется начать до конца текущего года.

По данным Главного управления геологии Таджикистана, китайская компания «ТВЕА Душанбе горная промышленность» получила лицензию на разработку золоторудного месторождения «Верхний Кумарг». Правительство Таджикистана выдало лицензию китайской компании после изучения ее отчета о результатах геологоразведочных работ на указанном месторождении, которые проводились в несколько этапов.

Сообщалось, что китайская компания ТВЕА проводила геологоразведочные работы с использованием новейших технологий. Следовательно, в ходе разработки месторождения указанная компания также использует современные технологии, которые с высокой точностью определяют состав руды, в том числе на наличие золота и других попутных полезных ископаемых.

По словам источника, получение лицензии на разработку месторождения также предусматривает строительство обогатительной фабрики и добычу минералов.

Источник также сообщил, что китайскими специалистами построена автомобильная дорога, ведущая к месторождению. Протяженность указанной дороги составляет около 30 км. Работы проводились за счет финансовых средств компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность».

ООО «ТВЕА Душанбе горная промышленность» является заказчиком, а ОАО ТВЕА КНР является генеральным подрядчиком строительства обогатительной фабрики и объектов, связанных с производством золота и других попутных полезных ископаемых.

Напомним, что компания ТВЕА получила лицензию на разработку двух золотоносных месторождений в Согдийской области – «Верхний Кумарг» и «Восточный Дуоба».

Право на пользование рудниками китайской компании предоставлено для того, чтобы она вернула свои деньги, потраченные на возведение ТЭЦ «Душанбе-2».