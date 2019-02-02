ОБСЕ передал оборудование Академии МВД Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - ОБСЕ передал в дар судебно-медицинское оборудование экспертно-криминалистическому управлению и Академии министерства внутренних дел Таджикистана, сообщает Офис программ ОСЕ в Душанбе.

Предоставленное оборудование включает в себя шесть компактных пулеулавливателей, четыре прибора для определения твердости металлов, четыре электронных лабораторных весов, один микроскоп, тридцать руководств по криминалистике, пять настольных компьютеров, один проектор с экраном и две цифровые видеокамеры.

В церемонии передачи приняли участие Икром Умарзода – заместитель министра внутренних дел Таджикистана, Фарходбек Шодмонзода – национальный координатор реформы милиции, Файзали Шарифзода – начальник Академии МВД, Юсуф Абдурахмонзода – заместитель начальника экспертно-криминалистического управления МВД, а также представители Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.

«Эта техническая поддержка поможет укрепить технический потенциал экспертно-криминалистическому управлению МВД в области эффективной профилактики и противодействия преступности и для обеспечения безопасности населения», – сказал заместитель министра внутренних дел Таджикистана Икром Умарзода.

Начальник Академии МВД генерал-майор Файзали Шарифзода отметил важность содействия ОБСЕ в практической подготовке сотрудников милиции.

«Офис программ ОБСЕ в Душанбе поддерживает правоохранительные органы Таджикистана в наращивании их потенциала для проведения расследований на основе фактических данных в соответствии с современными подходами к полицейской деятельности», – сказал исполняющий обязанности главы Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Фейзо Нуманай.

«В тесном сотрудничестве с МВД ОБСЕ предоставляет систематические тренинги для сотрудников милиции и прокуроров по темам, связанным с криминалистической экспертизой, руководством и управлением органами внутренних дел, соблюдением прав человека и учетом гендерных факторов», добавил он.