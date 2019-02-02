Компания Power China может начать строительство школ в Таджикистане уже в этом году

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания Power China (Синохайдро) построит три школы в Таджикистане. Об этом на встрече с журналистами заявил министр образования и науки РТ Нуриддин Саид, передает Авеста.

По словам министра, в настоящее время проекты строительства школ в Хатлонской области, которые построит компания «Синохайдро», находятся на стадии изучения.

«В соответствие с достигнутыми договоренностями школы будут построены в городах Бохтар, Левакант и Дангаринском районе Хатлонской области», – отметил Нуриддин Саид.

По его словам, на прошлой неделе руководство Минобрнауки провело встречу с руководством компании «Синоха йдро» и заключило соглашение с компанией проектировщиком.

«Школы были спроектированы и электронные варианты этих проектов были представлены компании «Синохайдро», которая сейчас проводит экспертизу проектов. Но, могу сказать, что договоренность о строительстве трех школ достигнута», – подчеркнул министр.

«Скоро будут объявлены тендеры на строительство этих школ, и победители тендеров приступят к реализации проектов», – уверен министр образования и науки.

Нуриддин Саид отметил, что сейчас с компанией «Синохайдро» обсуждается вопрос ввоза некоторых видов строительных материалов из Китая в Таджикистан.

«Мы думаем предложить освободить от уплаты таможенных пошлин и налогов ввозимые из КНР для строительства школ стройматериалы. Арматуру, кирпич, цемент, столы и стулья для школ китайская компания буде закупать в Таджикистане», – сообщил министр.

«Мы работаем с компанией «Синохайдро», и думаю, что школы будут построены уже к следующему году», – добавил Нуриддин Саид.

Ранее сообщалось, что китайская компания Power China намерена безвозмездно построить три общеобразовательных учреждения на территории Таджикистана. Соответствующее соглашение было подписано в июле 2018 года.

По соглашению Power China построит три школы в городах Бохтар, Левакант и Дангаринском районе Хатлонской области.

Школы рассчитаны на прием, в общей сложности свыше 2,5 тыс. учащихся. По предварительным оценкам на строительство трех школ будет потрачено порядка $3,5 млн.