РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Компания Power China может начать строительство школ в Таджикистане уже в этом году

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания Power China (Синохайдро) построит три школы в Таджикистане. Об этом на встрече с журналистами заявил министр образования и науки РТ Нуриддин Саид, передает Авеста.

По словам министра, в настоящее время проекты строительства школ в Хатлонской области, которые построит компания «Синохайдро», находятся на стадии изучения.

«В соответствие с достигнутыми договоренностями школы будут построены в городах Бохтар, Левакант и Дангаринском районе Хатлонской области», – отметил Нуриддин Саид.

По его словам, на прошлой неделе руководство Минобрнауки провело встречу с руководством компании «Синоха йдро» и заключило соглашение с компанией проектировщиком.

«Школы были спроектированы и электронные варианты этих проектов были представлены компании «Синохайдро», которая сейчас проводит экспертизу проектов. Но, могу сказать, что договоренность о строительстве трех школ достигнута», – подчеркнул министр.

«Скоро будут объявлены тендеры на строительство этих школ, и победители тендеров приступят к реализации проектов», – уверен министр образования и науки.

Нуриддин Саид отметил, что сейчас с компанией «Синохайдро» обсуждается вопрос ввоза некоторых видов строительных материалов из Китая в Таджикистан.

«Мы думаем предложить освободить от уплаты таможенных пошлин и налогов ввозимые из КНР для строительства школ стройматериалы. Арматуру, кирпич, цемент, столы и стулья для школ китайская компания буде закупать в Таджикистане», – сообщил министр.

«Мы работаем с компанией «Синохайдро», и думаю, что школы будут построены уже к следующему году», – добавил Нуриддин Саид.

Ранее сообщалось, что китайская компания Power China намерена безвозмездно построить три общеобразовательных учреждения на территории Таджикистана. Соответствующее соглашение было подписано в июле 2018 года.

По соглашению Power China построит три школы в городах Бохтар, Левакант и Дангаринском районе Хатлонской области.

Школы рассчитаны на прием, в общей сложности свыше 2,5 тыс. учащихся. По предварительным оценкам на строительство трех школ будет потрачено порядка $3,5 млн.

print
  • В Узбекистане провайдер предложил абонентам платный доступ для заблокированных Facebook и YouTube
  • В Андижане насильник задушил пятилетнюю дочь соседей
  • Туркменистан прекращает финансирование науки
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×