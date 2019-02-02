В детских садах Шымкента у малышей снимают отпечатки пальцев

CA-NEWS (KZ) - Эксперимент по дактилоскопированию воспитанников направлен на облегчение контроля посещаемости дошкольного учреждения, сообщает «Хабар 24».

Родителей воспитанников о начале эксперимента предупредили заранее и сразу отметили, что процедура проводится исключительно в добровольном порядке и проходить ее насильно никого заставлять не станут.

Каждый ребенок, чьи родители согласились на процедуру, после ее прохождения, получит свой индивидуальный код. Это поможет администрации детсада, всего в несколько кликов выяснить, присутствует ли ребенок в садике.

"Эта система дает учет посещаемости детей и автоматический расчет выплат госзаказа в пользу детских садов", - говорит руководитель компании-разработчика Бекзат Егембердиев.

По его словам, в ближайшем будущем, работу системы планируется подключить к дверному замку на входе в дошкольные учреждения, чтобы облегчить доступ воспитанников с родителями на его территорию.

Власти Шымкента к новшеству отнеслись благосклонно и, в случае, если пилотный проект покажет себя с положительной стороны, намерены уже до конца года внедрить его во всех детских садах города. Установка современного оборудования каждому детсаду обойдется приблизительно в 170 тысяч тенге.

"С новой системой весь учет бюджета будет выводиться на экране. Мы будем контролировать и посещаемость", - говорит руководитель Управления образования Шымкента Акерке Абылайхан.

По ее словам, в самое ближайшее время, разработчики программы намерены испробовать еще одно новшество – внедрить камеры, которые будут распознавать лица воспитанников и их родителей, что не позволит попасть на территорию детсада посторонним людям.

Напомним, в 2018 году в Астане очередь в детские сады в 2018 году сократилась с 37 до 18 тысяч семей. Согласно последним данным, 90% малышей посещают дошкольные учреждения.