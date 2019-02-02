В Казахстане изымают южнокорейскую панировочную смесь с превышенным содержанием ГМО

CA-NEWS (KZ) - Недоброкачественную продукцию южнокорейской компании Neulpureun Co.Ltd удалось выявить при контрольном закупе в супермаркете "Домашний продукт" в Астане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как показали результаты лабораторной экспертизы, в панировочной смеси установлено превышение количественного содержания генетически модифицированной сои от семи до 110 раз, а также кукурузы до 1,6%, при допустимом содержании 0,9%. При этом на упаковке отсутствует информация о содержании ГМО.

В настоящее время уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения принимаются необходимые меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

В комитете также напомнили, что допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах в соответствии с требованиями, установленными международными пищевыми стандартами "Кодекс Алиментариус", составляет не более 0,9% и подлежит обязательной маркировке.