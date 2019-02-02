РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане изымают южнокорейскую панировочную смесь с превышенным содержанием ГМО

CA-NEWS (KZ) - Недоброкачественную продукцию южнокорейской компании Neulpureun Co.Ltd удалось выявить при контрольном закупе в супермаркете "Домашний продукт" в Астане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как показали результаты лабораторной экспертизы, в панировочной смеси установлено превышение количественного содержания генетически модифицированной сои от семи до 110 раз, а также кукурузы до 1,6%, при допустимом содержании 0,9%. При этом на упаковке отсутствует информация о содержании ГМО.

В настоящее время уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения принимаются необходимые меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

В комитете также напомнили, что допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах в соответствии с требованиями, установленными международными пищевыми стандартами "Кодекс Алиментариус", составляет не более 0,9% и подлежит обязательной маркировке.

print
  • Н.Назарбаев рассказал о том, как поддерживать себя в хорошей форме
  • 1200 монгольских электроавтобусов появятся на улицах Улан-Батора
  • Топ-10 самых богатых людей мира по версии Bloomberg
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×