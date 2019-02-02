В регионах Туркменистана продолжаются перебои с обеспечением населения мукой и хлебом

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане продолжаются проблемы со снабжением населения мукой и хлебом. Жители поселка Йолетен Марыйского велаята рассказали «Хроники Туркменистана», что в последние три месяца качество муки в государственных магазинах испортилось.

Мука продается дозированно – по 6 кг на человека в месяц, из них 1 кг выдают темной мукой низкого качества, которую невозможно использовать для приготовления пищи. Из оставшейся муки можно выпекать хлеб, если добавить в нее муку лучшего качества, которую можно купить у частных предпринимателей.

50-килограммовый мешок казахстанской муки, которую можно купить в частных торговых точках, стоит 350 манатов ($100). Такое же количество муки 1-го сорта местного производства стоит 150-170 манатов ($48).

Так как для жителей регионов это высокие цены, они предпочитают покупать в государственных магазинах готовый хлеб. Однако его в свободной продаже нет, продают не более двух буханок хлеба на человека (по 1 манату = $0,29). Ранним утром люди выстраиваются в очереди, вместе со взрослыми в очередях стоят дети. Продавцы на возмущения людей отвечают, что жаловаться надо в местную администрацию, а они продают столько, сколько привозят.

Лепешки на базаре, которые в октябре продавали по 1 манату, сейчас стали меньше по размеру и поднялись в цене до 3 манатов ($0,86). Те, что стоили 3 маната, теперь продаются по 6.

Основными продуктами питания населения остаются картофель, тыква и дешевые макароны. Люди избавляются даже от кур, потому что нет кормов. По государственным ценам яйца и кур не продают, отмечается в статье.