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  2 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Хокимият занялся проблемой затопления улиц Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Столичный хокимият начал реализацию мер по решению проблемы затопления улиц Ташкента, сообщает Podrobno.uz.

"Каждый раз при выпадении осадков в Ташкенте ряд улиц подвергается наводнению. В целях предотвращения этого явления запланирован ремонт ирригационных узлов. В связи с этим, с 1 по 3 февраля, на улице Караташ Шайхонтохурского района (рядом с супермаркетом Korzinka.uz) будут проводиться ремонтные работы", – отметили в столичной администрации.

Напомним, что столица Узбекистана уже на протяжении последних пяти лет ежегодно оказывается неготовой к весенним паводкам.

Впервые такое крупное водное ЧП произошло в мае 2014 года. Интенсивный дождь, который лил в столице около 16 часов подряд, превратил многие улицы в настоящие озера и реки. Как потом признались синоптики, ливни такой высокой интенсивности повторяются один раз в 5-7 лет. Последний раз подобное явление в стране отмечалось в мае-июне 1998 года и в июне 2010 года.

После этого чиновники отчитались, что будет проведена необходимая работа по устранению недостатков и столица больше не уйдет под воду. Чуть позже была разработана специальная "дорожная карта" решения всех проблем – Концепция по обеспечению устойчивого функционирования подземных и наземных водотоков при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Ташкенте. Однако, несмотря на этот многостраничный документ, проблемы остались до сих пор.

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