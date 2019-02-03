Глава «Узбекнефтегаза» назначен замминистра финансов по социальным вопросам

CA-NEWS (UZ) - Исполняющий обязанности главы "Узбекнефтегаза" Бахром Ашрафханов назначен заместителем министра финансов по социальным вопросам, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на указ главы государства.

Бахром Ашрафханов родился в 1969 году в Ташкенте. В 1993 году он окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 1994 году – Университет Кентукки (США).

В 2002-2004 годах он работал заместителем министра финансов Узбекистана, начальником Государственной инспекции страхового надзора. С 2005 по 2007 годы занимал пост первого заместителя министра финансов, с 2007 по 2016 год – руководил Казначейством.

В 2016 году был назначен послом Узбекистана в РФ, проработал в этой должности до сентября 2018 года, когда занял пост исполняющего обязанности главы "Узбекнефтегаза".