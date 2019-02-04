Холода в США не отменяют глобальное потепление

CA-NEWS (CA) - В январе во многих регионах мира отмечались экстремальные погодные явления. На Северную Америку обрушились чрезвычайные холода, Австралия пострадала из-за жары и разрушительных пожаров. В Латинской Америке местами прошли ливневые дожди, в Альпах и Гималаях – мощные снегопады. Об этом сообщили из Всемирной метеорологической организации. Ее эксперты считают, что сильные морозы в ряде районов США отнюдь не означают, что планета не нагревается, говорится на сайте ООН.



«Холодная погода на востоке Соединенных Штатов, безусловно, не означает, что климат не меняется», - заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Несмотря на рекордно низкие температуры, отмечаемые не только на востоке США, но и в некоторых частях Канады, на Аляске и на большей части Арктики, эта зима выдалась более теплой.

«В целом на планете в последние годы мы фиксируем все меньше новых рекордно низких температур, что связано с глобальным потеплением. Холода и снег по-прежнему будут частью типичной зимней погоды в Северном полушарии. Кратковременные погодные явления и состояние климата в долгосрочной перспективе – это разные вещи», - сказал глава ВМО и добавил, что в Арктике и в Антарктике сокращаются площади льда. По его словам, в Арктике потепление примерно в два раза превышает средний мировой показатель.

«Эти изменения влияют на погодные условия за пределами Арктики в Северном полушарии. Аномально холодные температуры в более низких широтах могут быть связаны с драматическими изменениями в Арктике. То, что происходит на полюсах, влияет на погоду и климат в районах, расположенных южнее, где живут сотни миллионов людей», - сказал Петтери Таалас.

В ВМО отметили, что многие части Северной Америки оказались под воздействием вторжения на континент именно арктического воздуха. В сочетании с сильнейшими ветрами это вызвало опасное падение температур во многих районах от верхнего среднего запада до северо-востока США. Свой «вклад» в похолодание внесли снегопады, характерные для местностей вокруг Великих озер. Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в верховьях долины реки Миссисипи, на Великих озерах и в некоторых районах на севере среднеатлантического региона температуры будут значительно ниже средних Самая низкая температура в стране составила - 48,9 градуса по Цельсию.

По всей территории Канады также прошли сильные снегопады, местами количество выпавших осадков составило почти три месячные нормы. 29 января в аэропорту Оттавы было зафиксировано 97 сантиметров снега – это рекордный показатель. Предыдущий рекорд - 93 сантиметра снежного покрова был отмечен в 1999 году.

Зима не обошла стороной и Европу. В начале января, по сообщениям ВМО, рекордные снегопады обрушились на европейские Альпы. В Хохфильцене в Тироле в первые 15 дней января выпало более 451 сантиметра снега. Такое бывает раз в сто лет. На других курортах в Тироле также отмечались небывалые снегопады. В восточной части Швейцарии этой зимой выпало вдвое больше снега, чем в среднем за предыдущие годы.

А в Австралии январь выдался самым жарким за всю историю наблюдений. Месяц ознаменовался новой серией тепловых волн, беспрецедентных по своим масштабам и продолжительности. С середины января центральную и юго-восточную Тасманию - самый южный штат Австралии – охватили невиданные пожары. По состоянию на 28 января пожарная служба Тасмании сообщила о 44 пожарах, дым которых был виден в Новой Зеландии.