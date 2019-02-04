Снежных барсов завезут в Россию из Таджикистана для возрождения популяции

CA-NEWS (TJ) - В Министерстве природных ресурсов и экологии России состоялось совещание, посвященное возможному выпуску снежного барса на территории Саяно-Шушенского заповедника. По итогам совещания принято решение о целесообразности использования метода транслокации зверей из Таджикистана в Россию для пополнения генетического фонда природных популяций, пострадавших из-за браконьеров, сообщила пресс-служба Минприроды России.

Согласно исследованиям Саяно-Шушенского заповедника, в 2014-2018 годах вследствие браконьерского промысла кабарги с помощью петли в Западном Саяне популяция ирбиса практически полностью уничтожена.

Границы заповедника пролегают таким образом, что индивидуальные участки обитания снежного барса выходят за пределы охраняемой территории. Из-за этого к 2017 году на территории заповедника остался только один самец.

Учитывая, что у крупных кошек самки живут на том же месте, где родились, вероятность прихода самки с другой территории ничтожна мала, поэтому есть необходимость в выпуске привезенных животных, отметили в Минприроды РФ.