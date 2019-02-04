РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Снежных барсов завезут в Россию из Таджикистана для возрождения популяции

CA-NEWS (TJ) - В Министерстве природных ресурсов и экологии России состоялось совещание, посвященное возможному выпуску снежного барса на территории Саяно-Шушенского заповедника. По итогам совещания принято решение о целесообразности использования метода транслокации зверей из Таджикистана в Россию для пополнения генетического фонда природных популяций, пострадавших из-за браконьеров, сообщила пресс-служба Минприроды России.

Согласно исследованиям Саяно-Шушенского заповедника, в 2014-2018 годах вследствие браконьерского промысла кабарги с помощью петли в Западном Саяне популяция ирбиса практически полностью уничтожена.

Границы заповедника пролегают таким образом, что индивидуальные участки обитания снежного барса выходят за пределы охраняемой территории. Из-за этого к 2017 году на территории заповедника остался только один самец.

Учитывая, что у крупных кошек самки живут на том же месте, где родились, вероятность прихода самки с другой территории ничтожна мала, поэтому есть необходимость в выпуске привезенных животных, отметили в Минприроды РФ.

print
  • Количество постов охраны бюджетных организаций Узбекистана будет оптимизировано
  • В Таджикистане появился свой аналог передачи «Орёл и решка»
  • В Таджикистане растёт количество браков с гражданами Кыргызстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×