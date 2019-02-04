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  4 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД России встретится с президентом Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с официальным визитом Республику Таджикистан 4-5 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Глава МИД запланировал переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином. На встрече планируется подписать программу сотрудничества между Министерствами иностранных дел обоих государств на 2019 год.

В ходе предстоящих встреч предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы сотрудничества Москвы и Душанбе в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Состоится обмен мнениями по вопросам международной и региональной повесток.

Россия и Таджикистан сохраняют статус ведущих экономических партнеров. Россия инвестировала в экономику Таджикистана более 1,6 миллиардов долларов США, а товарооборот в 2017 году вырос на 4,3%, до 717,5 миллиона долларов.

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