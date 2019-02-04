Министерство энергетики Узбекистана возглавил Алишер Султанов

CA-NEWS (UZ) - Заместитель премьер-министра Алишер Султанов возглавил новообразованное Министерство энергетики Узбекистана, сообщает Kun.uz.

В октябре 2018 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об ускорении развития и обеспечении финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли.

Глава государства поручил комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли, которую возглавляет премьер-министр Абдулла Арипов, подготовить до 15 декабря 2018 года проект указа главы государства об образовании Министерства энергетики.

На новое ведомство возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса республики.

Ожидается, что до 1 мая 2019 года будет разработана долгосрочная инвестиционная программа расширения, модернизации и диверсификации генерирующих мощностей на период до 2030 года, с доведением генерирующих мощностей до 20 тыс. МВт.